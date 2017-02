Beilstein Wunsch nach verstärkter Polizeipräsenz vor Ort

Beilstein - Klagen über den Wegfall von Stellen im Polizeidienst höre und lese man überall. „Aber es wird nur selten auch öffentlich formuliert“, mahnte Oliver Kämpf (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend an. Grund genug für die CDU-Bürgerliste, einen entsprechenden Antrag zu stellen: Sie wünscht sich eine Wiederbesetzung des Polizeipostens in Beilstein. Der war der vorletzten Reform zum Opfer gefallen. Seitdem sind Ilsfeld und Weinsberg für die Stadt zuständig. Die Verwaltung regte zusätzlich an, auch dort eine Personalverstärkung zu fordern.