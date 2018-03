Beilstein Weg zum Friedhof ist wieder versperrt

Das Urteil kommentierte der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl damals als „wichtigen Teilerfolg auf einer dennoch noch längeren juristischen Wegstrecke, die noch vor uns liegt“. Holl wies damals darauf hin, dass die Enteignung nur die „Ultima Ratio“ sei, um das Problem zu lösen. So hatte der Beilsteiner Gemeinderat dem Eigentümer angeboten, er könne seine Fläche von 140 Quadratmetern für 90 Euro pro Quadratmeter verkaufen. Dieser Preis entspreche den geltenden Bodenrichtwerten, erklärte am Montag Tim Breitenöder.

Die Stocksberger Kapelle ist erst im Jahr 1963 am Rande des Dorfes gebaut worden. „Es ist schade, dass die Wegerechte damals nicht direkt geklärt wurden“, sagt Hans Joachim Stein, zuständiger Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach. Der Seelsorger fiel am Montag aus allen Wolken, als er von unserer Zeitung erfuhr, dass die Barrikaden zum Friedhof und deren Kapelle wieder aufgerichtet worden waren. „Wir wollen am Ostersonntag einen Auferstehungsgottesdienst auf dem Friedhof feiern“, erzählt er und hofft auf eine schnelle Klärung. Einen ähnlichen „Protestgottesdienst“, wie ihn die Kirchengemeinde nach der ersten Absperrung im Freien und bei Regen vor dem Gasthaus Krone feierte, werde es dieses Jahr nicht geben. „Es würde nicht zum Charakter von Ostern passen“, sagt Stein.

Ob der Weg dann frei ist, erscheint fraglich. Der Eigentümer habe die Absperrungen vorgenommen, weil er das Gebäude für einsturzgefährdet halte, erklärt Manfred Körner, Pressesprecher des Landratsamtes Heilbronn. „Unsere Experten werden das in den nächsten Tagen prüfen“, kündigt Körner an. Sollte das Haus nicht einsturzgefährdet sein, werde man so schnell wie möglich eine Räumung veranlassen.