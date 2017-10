Beilstein Strahlendes Jubiläum bei vollem Haus

Um die Auslastung kümmert sich vor allem Hausleiterin Brigitte Schober-Schmutz. Sie hat hier alle Fäden in der Hand und ihr Herz schlägt spürbar für das Haus. „Ich wünsche mir, dass das Haus weiter so viel Leben in sich hat wie jetzt und dass ganz viele junge Menschen herkommen – dass es pulsiert“, sagt sie voller Energie und mit einem Leuchten in den Augen. 8000 Übernachtungsgäste hat das Haus in jedem Jahr, dazu kommen etwa 2500 Tagesgäste. Zu ihrem Team gehören mehrere Mitarbeiter, die sich 6,5 Stellen teilen, und dazu etwa zehn bis 15 Aushilfen. Für die interessierte Öffentlichkeit bietet sie immer wieder zusätzliche Veranstaltungen an, um ansonsten den Tagungsbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Auch für Events lassen sich die herrlichen Räume mieten – samt festlichem Menü. An diesem Tag etwa findet als dritte Veranstaltung die Feier einer Goldenen Hochzeit statt.

Noch ist Kaffeepause für die Kinderkirchenmitarbeitenden aus Schönaich. Insgesamt 20 Teilnehmer erarbeiten in der Remise an diesem Wochenende gemeinsam, wie man einen biblischen Text für die Kinderkirche vorbereitet. Rainer Jehle begleitet als Diplom-Theologe das Seminar und sagt: „Ich war noch nie hier in Beilstein, es ist wirklich toll hier, von vielen habe ich schon gehört, wie schön es hier ist.“