Beilstein-Stocksberg Verwaltungsgericht weist Widerspruch zurück

Stattdessen hatte der Eigentümer unter im Rahmen einer Dachsanierung eine Absperrung auf dem Weg errichtet. Diese verwehrte fortan der Kirchengemeinde die Zufahrt zur Kapelle. In Folge dessen fand im Sommer bereits ein Gottesdienst im Regen auf dem Dorfplatz statt. Selbst für eine Urnenbestattung ist der Weg nicht freigemacht worden. Doch dann hat das Landratsamt Heilbronn ein Machtwort gesprochen – und verschickte eine Beseitigungsverfügung. „Mit dieser wurde die Eigentümerin aufgefordert, die aufgebaute Barrikade zu entfernen“, so der Rathauschef. „Und zwar mit dem Hinweis auf ‚sofortigen Vollzug’ und der Androhung einer ‚Ersatzvornahme’.“ Hiergegen legten die Besitzer jedoch Einspruch ein.

Damit landete die Straßensperre und der Kapellenweg auf dem Schreibtisch des Verwaltungsgerichts in Stuttgart, das sich in dieser Sache besonders mit dem Aspekt der zeitnahen Entfernung beschäftigt hat. In Folge dessen ist am Donnerstag dann der Widerspruch zurückgewiesen worden. „Das heißt, dass die Anordnung seitens des Landratsamtes Heilbronn rechtens war und so vollzogen werden darf“, teilt die Verwaltung der Stadt Beilstein in einer Pressemitteilung mit. Für Bürgermeister Patrick Holl ist dieser Richterspruch ein Grund zur Freude: „Die Entscheidung des Gerichts ist im Sinne der Dorfgemeinschaft und der Stadt gefallen. Dies ist zumindest ein wichtiger Teilerfolg auf einer dennoch noch längeren juristischen Wegstrecke, die noch vor uns liegt.“