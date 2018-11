Beilstein-Stocksberg Durchgang zum Friedhof bleibt weiter gesperrt

Beilstein-Stocksberg - Der Kapellenweg in Stocksberg führt auf 50 Metern über einen Hof, der in Privatbesitz ist. 2016 wollte die Stadt Beilstein klare Verhältnisse schaffen und den Abschnitt zum öffentlichen Weg machen. Was folgte, war ein Rechtsstreit, bei dem weiter kein Ende in Sicht ist.