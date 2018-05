Beilstein Personalmangel verzögert die Briefzustellung

Beilstein - Eine Rechnung im Briefkasten mag niemand gerne – wenn aber einfach gar nichts mehr eingeworfen wird, ist das auch eine schwierige Situation. Unter eben dieser leiden derzeit einige Bürger in der Langhansstadt, wie Günther Ziegler der Marbacher Zeitung mitgeteilt hat: „Wir bekommen seit etwa 14 Tagen keine oder nur sporadisch Post.“ Und das betrifft nicht nur Privathaushalte sondern auch Einzelhändler, wie etwa die Burg Apotheke: „Wir haben diese Woche Briefe vom 27. April bekommen“, so die Auskunft vergangene Woche. Eine so verspätete Zustellung und gähnende Leere im im Briefkasten kennt auch Papier Reiss , wie Inhaber Uwe Reiss bestätigt: „Derzeit achten wir bei Bestellungen darauf, dass es über andere Anbieter geliefert wird.“