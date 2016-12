Beilstein –

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Montag, 19. Dezember, 20 Uhr, bis Freitag, 23. Dezember, 17 Uhr, in ein Haus im Lindenweg eingebrochen. Was genau gestohlen wurde, muss die Polizei noch ermitteln. Fest steht aber, dass der Einbrecher das Glas der Terrassentüre eingeschlagen hat, um in das Gebäude zu gelangen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld unter Telefon 0 70 62 / 91 55 50 zu melden.