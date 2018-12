Beilstein/Handball „Wollen mit positivem Gefühl in die Pause“

„Wir wollen nach dem Sieg vergangenen Sonntag bei der HSG St. Leon/Reilingen nochmal nachlegen und natürlich mit einem positiven Gefühl in die mehr als verdiente Pause gehen“, sagt Trainer Michael Stettner, dem gleich mehrere gute Gründe einfallen, warum seine Spielerinnen mit aller Macht die zwei Punkte holen sollten: „Wir haben 2018 mit dem Aufstieg in die BWOL und der jetzigen Hinrunde alles in allem wirklich ein super Jahr gespielt, das wollen wir auch so beenden. Der nächste Grund ist die anschließend geplante Weihnachtsfeier im Foyer der Langhanshalle. Da tut ein Sieg der Stimmung erfahrungsgemäß ganz gut. Der wichtigste Grund ist aber, das die zwei Punkte von St. Leon nur etwas wert sind, wenn wir das am Samstag bestätigen können.“