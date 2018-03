Beilstein/Handball „Wir müssen extrem improvisieren“

Beilstein - Spiele gegen die SG Leonberg/Eltingen waren für die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal in den vergangenen Jahren meist sehr eng. So gab es im Hinspiel in Leonberg einen 32:31-Sieg der SG. Vor dem Rückspiel am Samstag um 20 Uhr in der Beilsteiner Langhanshalle stehen die Vorzeichen allerdings nicht wirklich gut für die Bottwartäler. So fehlen mit Philipp Kroll und Christian Zluhan die beiden erfolgreichsten Torschützen aus dem Hinspiel.