Beilstein/Handball Vorsicht vor der dritten Etage!

Die Altensteiger, seit Jahren fester Bestandteil der Württembergliga, sind mit bislang drei Niederlagen aus drei Spielen alles andere als optimal in die Saison gestartet. „Sie haben einige Abgänge zu verkraften gehabt wie zum Beispiel Torhüter Milos Slaby oder Max Fuhrmann. Zudem ist Micha Neumann, der immer für acht oder bis zehn Tore gut ist, derzeit verletzt“, weiß Tobias Klisch um die Gründe dafür, dass es beim TSV bislang noch nicht rund läuft. Doch der SG-Trainer warnt auch: „Altensteig ist ganz sicher keine Laufkundschaft.“ Ein besonderes Augenmerk müsse man zum Beispiel auf Patrik Letzgus haben. „Er spielt meist am Kreis, zum Teil aber auch im Rückraum. Er ist meines Wissens 2,09 Meter groß und damit wohl der größte Spieler der Liga. Den kann man auch in der dritten Etage anspielen, wo selbst unsere längsten Spieler wie Sebastian Schmitz kaum hinkommen. Daher müssen wir es verhindern, dass Letzgus überhaupt in die entsprechende Position kommt“, sagt Klisch. Zu beachten sei beim TSV zudem Mittelspieler Dino Racki. „Auch er ist groß, technisch stark und ein guter Zocker.“

Im Angriff dürfe seine Mannschaft keinesfalls den Fehler machen, schnelle Abschlüsse gegen den Innenblock zu suchen. „Über diese großen Leute kommt man kaum drüber. Wir müssen das Spiel mehr in die Breite ziehen, um die Altensteiger Abwehr in Bewegung zu bringen“, erklärt Tobias Klisch das Rezept.