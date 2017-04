Beilstein/Handball SG Schozach-Bottwartal begleicht eine offene Rechnung

Zu Beginn waren die SG-Frauen aber noch gar nicht im Spiel. Die Abwehr war zu passiv, und vorne wurden die Chancen nicht genutzt. „Die ersten fünf Gegentore entstanden exakt aus den Aktionen, auf die wir uns vorbereitet hatten“, ärgerte sich Stettner später. Zwar machte seine Mannschaft aus einem anfänglichen 3:7 ein 7:7. Allerdings schlichen sich auch in der Folge immer wieder Fehler ein. Und hätte Samira Antl im SG-Tor nicht einige starke Paraden gezeigt, wäre ihr Team wohl mit einem Rückstand in die Kabine gegangen statt mit einem 13:13-Unentschieden.

Nach dem Wechsel bekam die SG ihre Fehlerquote besser in den Griff. Zudem handelten sich die Gäste reihenweise Siebenmeter ein, die Anna Asmuth alle sicher verwandelte – insgesamt acht Stück. Angst, dass ihr die Wurfvarianten irgendwann ausgehen könnten, hatte sie dabei nicht: „Da ich mich fallen lasse, habe ich viel Zeit, um die Reaktion des Torhüters abzuwarten. Problematisch ist eher, dass ich unter der Woche ja in Dortmund bin. Ich trainiere dort zwar auch, aber in dieser Halle ist Harzverbot.“ Dem vielen Harz am Ball war dann auch der kurioseste Treffer des Spiels geschuldet. Eigentlich wollte Asmuth von außen einen Heber ansetzen. „Aber der Ball ist richtig kleben geblieben“, sagte sie später lachend. Und so trudelte er in Zeitlupe der Torhüterin „durch die Hosenträger“.