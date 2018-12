Beilstein/Handball SG-Frauen überwintern auf Tabellenplatz zwei

Die Gäste aus Göppingen schienen am Samstagabend in der BWOL-Partie bei der SG Schozach-Bottwartal nicht zu wissen, wie ihnen geschah: Acht Spielminuten zuvor waren sie noch gut dabei gewesen, hatten mit 10:10 in der 26. Spielminute nach anfänglichem Rückstand doch noch in die Partie hineingefunden – und plötzlich stand es dreieinhalb Minuten nach Wiederanpfiff 19:11 für die Hausherinnen. Und jedem in der gut gefüllten Beilsteiner Langhanshalle war klar: Die Sache ist durch.