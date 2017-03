Beilstein/Handball SG-Frauen sind heiß auf die Revanche

Abgesehen vom oben erwähnten Teilziel möchten die SG-Frauen natürlich auch ihre weiße Weste in eigener Halle behalten. Noch keine gegnerische Mannschaft hat in dieser auch nur einen Punkt aus Beilstein mitnehmen können. Außerdem hätte das Team von Michael Stettner mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz zum Saisonende wohl schon so gut wie sicher. Die Meisterschaft ist der HSG Strohgäu ja schon seit Wochen kaum mehr zu nehmen, mit einem Erfolg gegen die SG H2Ku Herrenberg II wäre deren Aufstieg auch rechnerisch sicher. Für den zweiten Platz können sich die Bottwartälerinnen zwar nichts kaufen, da es nach aktuellem Stand in dieser Saison für die Zweitplatzierten der Württembergliga-Staffeln keine Aufstiegs-Relegation geben wird. Aber für einen Aufsteiger wäre es dennoch ein bärenstarkes Ergebnis.

Doch wartet auf die SG gegen den SV Ludwigsburg-Oßweil eine sehr schwere Aufgabe, „da bin ich mir zu hundert Prozent sicher“, sagt Michael Stettner. „Oßweil steht nicht unverdient auf dem aktuell dritten Tabellenplatz. In der Rückrunde haben sie lediglich gegen Herrenberg einen Punkt und gegen Strohgäu zwei abgegeben. Ansonsten wurde alles gewonnen. Die haben also einen richtigen Lauf“,, warnt derSG-Coach. Vor allem für die Lukacz-Schwestern müsse man sich definitiv was einfallen lassen. „Funktionieren die, wird es schwer und man hat ein Problem. Auch von der Torhüterin haben wir schon einige sehr gute Spiele gesehen – sie gehört in meinen Augen zu den besseren der Liga“, ergänzt Stettner.