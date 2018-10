Beilstein/Handball Mit Vollgas und Wurfkraft zum Torerfolg

Für die SG bestreitet Wunschik ihre zweite Aktiven-Saison. An den ersten fünf Spieltagen sammelte sie also erste Erfahrungen in der Oberliga. „Die individuelle Klasse der einzelnen Spielerinnen ist nochmal höher, und natürlich geht’s es auch körperlicher zu“, meint Wunschik, die normalerweise in der Rückraum Mitte und oder auf Halbrechts zum Einsatz kommt. Auch in der A-Jugend war das bereits so, als sie erstmals aus Herrenberg zur SG gekommen war. Nach einem zwischenzeitlichen Jahr beim TV Nellingen ging es dann wieder zurück unter den Langhans.

Hier profitiert sie auch davon, dass einige Mitspielerinnen bereits höherklassig gespielt haben. „Ich bekomme viele Tipps und kann mir auch was abschauen“, sagt Wunschik, und spricht beispielsweise die Abwehrarbeit von Sina Klenk oder das Eins-gegen-eins-Verhalten von Theresa Müller an. „Aber die älteren Spielerinnen profitieren sicher auch von uns jungen Spielerinnen“, merkt sie augenzwinkernd an. Es sei einfach ein gegenseitiges Helfen. „Sowieso macht mir der Teamgedanke beim Handball besonders Spaß.“ Das war auch der Grund, warum sie mit elf Jahren von der Leichtathletik zum Handball gewechselt war. Inzwischen hat sie das Abitur inne und strebt nach einer Reise im Frühjahr ein Studium an. Noch ist das aber wage, und auch beim Sport denkt sie von Schritt zu Schritt. „Das ist ein Hobby für mich, für das ich zwar viel Zeit investiere. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich in zwei Jahren Zweite oder Dritte Liga spielen muss. Der Aufwand wäre ja nochmal ein anderer. Das ergibt sich von Jahr zu Jahr.“ Erstmal möchte sie sich darin verbessern, das Spiel von der Rückraum Mitte besser führen zu können – eine Fähigkeit, in der bei Lionel Messi gerade in der Nationalmannschaft auch oft Verbesserungspotenzial gesehen wird. Aber das ist eine andere Geschichte.