Beilstein/Handball Kleine Panther, große Trainer

Einer davon ist der ehemalige Nationalspieler Mike Fuhrig, der am Donnerstagmittag mit der Gruppe „Panther 5“ in der Beilsteiner Langhanshalle steht. Dahinter verbirgt sich die einzige reine Mädchengruppe des gesamten Camps, sonst ist die Zusammenstellung stets gemischt. Und fast alle „Panther 5“ sind aus der weiblichen D-Jugend der SG, die derzeit in der Bezirksliga alle Gegner schwindlig spielt. 14:0 Punkte und 252:91 Tore lautet die Bilanz. „Höher als Bezirksliga geht es in unserer Altersklasse leider noch nicht“, sagt die elfjährige Lara. Die Linkshänderin hat vergangenen November die VR-Talentiade des Handballverbandes Württemberg (HVW) gewonnen. Aus allen Bezirken kamen die Besten zu einem Talenttag zusammen. „Da gab es dann verschiedene Koordinationsübungen, und Handball gespielt haben wir natürlich auch“, erzählt Lara.