Beilstein/Handball Fast schon ein Familienduell

Beilstein - Bei den Württembergliga-Handballern der SG Schozach-Bottwartal gibt es eine Regel: Verliert man ein Spiel gegen den Ex-Verein eines Spielers, so muss der Betreffende ein Kabinenfest ausrichten. Nun hat zwar kein SG-Akteur bislang bei der HSG Böblingen/Sindelfingen gespielt, die am Samstag um 20 Uhr in der Beilsteiner Langhanshalle antritt. Dennoch ist es für Trainer Tobias Klisch und Rückraumspieler Felipe Soteras Merz eine ganz besondere Partie. „Ein großer Teil der HSG-Mannschaft ist früher in Herrenberg gewesen und hat dort mit uns zusammen gespielt oder bei mir trainiert“, erklärt Tobias Klisch. Zudem ist Soteras Merz Sindelfinger und hat beim dortigen VfL – einem der beiden Stammvereine der „BöSis“ – mit dem Handball begonnen. Und nicht zuletzt verbindet ihn mit Urs Bonhage, dem rechten Rückraumspieler der HSG, noch eine ganz besondere Beziehung, wie Klisch verrät: „Die Mutter von Urs ist Felipes Patentante. Das wird also fast schon ein Familienduell.“ Zumal sich die beiden aufgrund ihrer Positionen mit Sicherheit mehrfach auf dem Feld begegnen werden. „Das ist für Felipe und mich ein besonderes Spiel. Wir haben der Mannschaft daher schon angekündigt, dass wir uns im Falle eines Sieges erkenntlich zeigen werden“, sagt Klisch.