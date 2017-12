Beilstein/Handball Eine ganz besondere Handballer-Freundschaft

Dieses Füreinander-Einstehen ist es, das die Mädels heute auch auf dem Spielfeld auszeichnet. „In der Abwehr merkt man es arg. Wir müssen da nicht viel miteinander reden. Ich habe Jani und Therry neben mir und weiß, wie sie reagieren“, sagt Sina Klenk. Tabea Kraft grätscht da sofort ein: „Reden ist immer wichtig.“ Genau das hat sie ihren Freundinnen in den 60 Minuten zuvor auch mehrfach zugeschrien. Immer wieder forderte die Torhüterinnen die anderen zur Kommunikation auf. Mit Erfolg. Die 14 Tore gegen den SV Hohenacker-Neustadt zeugen von einer guten Defensivleistung. „Ganz von alleine läuft es natürlich nie“, macht das Quintett klar. Vor allem die Konstanz ist Janina Spieth in dieser Saison noch etwas ein Dorn im Auge. „ Immer voll mit dem Kopf dabei zu bleiben, auch wenn man mal klar führt, ist schwer. Da müssen wir noch an uns arbeiten“, sagt sie. Erneut stimmen die anderen zu. Sie sind sich einig, auch darin, dass sie eine phänomenale Hinrunde wie die aktuelle so bislang nur ein einziges Mal erlebt haben. „In unserem zweiten Jahr in der 3. Liga beim TV Großbottwar, unter Paul Herbinger. Da lief aber nur die Hinrunde so gut, in der Rückrunde ging nichts mehr“, erinnern sich die Mädels mit einem Schmunzeln zurück. Mehr darüber reden? – Lieber nicht. Zurück zur aktuellen Saison. „Da hätte ich schon damit gerechnet, dass wir mal einen Punkt liegen lassen“, meint Sina Klenk. „Wir hatten da schon ein paar schwierige Spiele“, sagt sie. Für die Rückrunde haben sich die Fünf und das restliche Team deshalb ganz diplomatisch vorgenommen: „Die Null soll so lange wie möglich stehen. Außerdem wollen wir uns stetig verbessern.“ Ehrgeizig ist die Truppe – und dazu zählen nicht nur die Fünf, sondern auch einige andere Spielerinnen. Mit denen sich die Freundinnen übrigens ebenfalls bestens verstehen. „Wir haben ein klasse Verhältnis. Die Neuzugänge haben sich sofort eingefunden und das Miteinander ist toll. Genau so soll es sein“, erklären sie. Über ihre Freundschaft geht aber natürlich nichts.

Verändert hat sich für sie in all den Jahren, die sie sich jetzt kennen, nichts. Nur auf dem Feld haben sie inzwischen andere Rollen als früher. „Heute sind wir älter und erfahrener. Da hat man ein anderes Standing, auch im Verein“, meint Tabea Kraft. Therea Müller ergänzt: „Es ist aber auch wirklich schön, wir werden hier bei der SG als Frauen-Mannschaft sehr unterstützt. Und obwohl wir natürlich alle schon höher gespielt haben, wird uns kein Druck gemacht.“ Der sei klar da, wirft Sina Klenk ein, aber man könne inzwischen auch ganz gut damit umgehen. „Wir haben ja schon ein bisschen was erlebt“, so Janina Spieth. An zwei Momente erinnern sich die Fünf da ganz besonders gerne: an die beiden Aufstiegsfeiern mit dem TV Großbottwar. Eine dritte würden sie ihrer Freundschafts-Geschichte nun in diesem Jahr gerne hinzufügen. Und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, könnte sich dann ja noch ein weiterer Wunsch erfüllen, denn das Quintett ist eigentlich ein Septett. Seit einigen Jahren gehen Denise Geier und Lena Hoffmann jedoch anderswo auf Torejagd. Ob Erstgenannte irgendwann doch den Freundinnen folgt, wird sich zeigen. Letztere spielt aktuell jedoch mit der Neckarsulmer Sportunion in der 1. Bundesliga und wird in absehbarer Zukunft wohl weiterhin nur privat zu den Treffen stoßen.