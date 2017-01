Beilstein/Handball Die weiße Heimweste soll unbedingt sauber bleiben

Genau dieser SSV Hohenacker kommt nun am Samstag (18 Uhr) in die Beilsteiner Langhanshalle. Dem Team hängt der Vorwurf nach, nur aufgrund des Harzverbots in der eigenen Halle immer wieder die Liga zu halten. Doch zu leicht nehmen wird die SG den Gegner nicht, da ist sich Michael Stettner sicher: „Wir nehmen wirklich jeden Gegner gleich ernst. Ich glaube also nicht das die Mannschaft Hohenacker unterschätzen wird.“ Mit den beiden Kindsvater-Zwillingsschwestern im linken sowie rechten Rückraum und auch Nadine Hügler auf der Mitte habe Hohenacker einen starken Rückraum. „Sie sind fürA-Jugendspielerinnen schon enorm weit“, lobt der SG-Coach. „Das schnelle Umschalten von Abwehr auf Angriff hat Hohenacker außerdem sehr gut drauf“, warnt Stettner.

Nach der Niederlage in Leonberg hatte der Trainer die schwache Leistung nicht zuletzt an der teilweise geringen Trainingsbeteiligung festgemacht. „Aber das war bereits am Dienstag kein Thema mehr. Ich bin mit dieser Woche absolut zufrieden, die Mannschaft hat super trainiert und war total fokussiert. So stell ich mir das vor. Man muss auch sehen, dass unser Kader sehr klein ist. Da fällt jeder Ausfall doppelt ins Gewicht. Da können die Spielerinnen nicht immer was dafür – aber das Ergebnis ist dann eben ernüchternd. Doch das bekommen wir in den Griff“, glaubt der Coach, der für Samstag noch um den Einsatz von Isabel Mangold bangt. Sie konnte diese Woche krankheitsbedingt nicht trainieren. Außerdem hat Franziska Jakob am Samstag noch ein A-Jugend-Bundesligaspiel für die SG BBM Bietigheim. „Im schlimmsten Fall ist sie erst wenige Minuten vor Anpfiff in Beilstein“, erklärt Stettner, der mit seiner Mannschaft die weiße Heimweste unbedingt sauber halten will.