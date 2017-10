Beilstein/Handball Am Ende gewackelt

Bis dahin hatten die Bottwartäler ihr Konzept über weite Strecken gut umgesetzt. „Wir haben das Spiel in die Breite gezogen und dann die Abschlüsse aus dem Rückraum über den eher kleinen Leonberger Mittelblock gesucht“, erklärte Klisch. Vor allem der achtfache Torschütze Philipp Kroll wurde immer wieder in Position gebracht. „Außerdem haben wir mit viel Tempo von hinten raus gespielt.“ Was dem Coach aber noch nicht so gut gefallen hat: „Wir bekommen insgesamt noch zu viele Tore mit der ersten Welle, sind im Rückzugsverhalten gedanklich noch nicht schnell genug.“ Den Positionsangriff der Leonberger hatte seine Mannschaft dagegen meist gut im Griff. „Vor allem hat mir gut gefallen, dass wir deren starke Kreisläufer kaum zur Entfaltung haben kommen lassen“, freute sich Klisch. Und so schien die Partie sicher an die Gäste zu gehen, bis man in der Schlussphase doch noch ins Wanken geriet. „Da hatten wir Glück, dass Leonberg das nicht genutzt hat.“

SG Schozach-Bottwartal:

Ernst, Hämmerling – Schmitz (1), Linder, Volz (4), Gallus, Kroll (8), Ziegler (1), Rossmeier, Zieker (2), Saur (4), Heilmann (1), Zluhan (7/2), Durdevic (4).