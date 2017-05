Beilstein - Das Grundstück in der Dammstraße hatte die Stadt Beilstein schon 2016 erworben, um eine Fläche für eine mögliche Erweiterung des angrenzenden Herzog-Christoph-Gymnasiums sicher in Reserve zu haben. Doch bis es so weit ist, soll die Fläche nicht brachliegen, erklärte Bürgermeister Patrick Holl am Dienstag im Verwaltungsausschuss: „Das Grundstück könnte noch wichtig werden. Aber es soll bis dahin einem sinnvollen Zweck dienen.“ Dabei gibt es mehrere Optionen.