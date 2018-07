Beilstein Endlich eine Medaille im Lieblingssport

Neben einer Schwimm-Disziplin startete er erstmals im Petanque, einer Form des Boule. „Ich bin da ja blutiger Anfänger gewesen. Im Gegensatz dazu kamen so einige mit ihren eigenen Kugeln an, die sie immer schön mit Handtüchern poliert haben“, erzählt Rode. Umso größer war die Überraschung, als er am Ende auf Platz zwei landete. „Mit ein wenig Ballgefühl geht das“, sagt er lächelnd. Die Wettbewerbe fanden hier direkt am Strand statt. „Das war für einige der Cracks offenbar etwas ungewohnt“, so Rode, der die „wunderschönen Strände und das klare, blaue Wasser“, auf der Mittelmeerinsel hervorhebt.