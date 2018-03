Beilstein Die Abwehrreihen dominieren das Derby

Auch nach dem Wechsel hatten die Gäste die Partie zunächst noch im Griff. Ruven Lehmann und Timo Stauch sorgten mit ihren Toren für eine 18:12-Führung der Oberstenfelder nach 40 Minuten. Wie der SKV diesen Vorsprung dann noch aus der Hand geben und in den letzten 20 Minuten nur zwei Tore erzielen konnte, war für viele Gäste-Fans wohl unverständlich. Für Michael Walter sind es Kleinigkeiten gewesen: „Es gab paar Aktionen, bei denen wir die Tore einfach nicht machen. Da hat Philip Hämmerling zwei oder drei freie Würfe weggemacht oder wir haben den Pfosten getroffen. Und einmal hatte die SG in Unterzahl den Keeper rausgenommen, wir erobern den Ball, werfen aber neben das Tor. Und so schaukelt sich das dann auf, der Vorsprung wird immer dünner und die Halle immer lauter“, erklärt der Oberstenfelder Coach. Für Tobias Klisch war mitentscheidend, „dass wir in der Schlussphase nochmal zulegen konnten. Wir wollten unsere meiner Ansicht nach bessere Athletik eigentlich über 60 Minuten ausspielen. Das ist nicht wirklich gelungen, am Ende kam es aber doch zum Tragen.“ Letztlich sind sich beide Trainer einig: Die Punkteteilung im Derby geht in Ordnung.