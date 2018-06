„Wir smashen weltweit Lauchs“, klingt schon etwas martialischer und erinnert daran, dass die englischen Fußballfans sich mit „Kill the Krauts“ in früheren Jahren nicht beliebt gemacht haben. Auch sonst ist der Song nicht gerade SWR4-tauglich: „Schland holt den Pokal! Alles andere scheißegal!“ Aber zum Ende hin hat Safranj dann doch noch eine weltumspannende Botschaft: „Sekunde mal, vom realtalk her, hab ich was zu sagen: Lasst uns zusammen, together, beim Worldcup den Worldpiece wagen, jedes Team aus jedem Land, hält each other an der Hand.“