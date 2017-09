Beilstein Das Jubiläum steht unter einem guten Stern

Seit 25 Jahren gibt es die Veranstaltung unter dem Motto „Der Wein. Der Berg. Das Fest.“, und von Anfang an ist die Stadtkapelle Beilstein Kooperationspartner des Weinguts. Sie sorgt nicht nur für abwechslungsreiche musikalische Untermalung, sondern ist auch für die Kasse und den Zeltaufbau sowie einen kleinen Weinstand zuständig, erzählte Harald Baß, einer der beiden Vorstände der Stadtkapelle. „Am Anfang hatten wir auch noch die Bewirtung mit Klassikern wie Roter Wurst und Pommes frites“, erinnerte er sich. Doch das Fest nahm schnell solche Dimensionen an, dass das nicht mehr machbar war. Inzwischen kann man vor allem abends „nicht mehr umfallen, so voll ist es“, sagte Baß lachend.

Auch Regine Böhringer, die gemeinsam mit ihrem Bruder Martin Strecker den Amalienhof bewirtschaftet, erinnert sich noch gut an die Anfänge: „Wir hatten damals die spontane Idee, nach der Lese zu feiern und dazu unsere Kunden einzuladen. Und weil etwa viermal so viele Gäste kamen wie geplant, war das Sonntagsessen bereits am Samstag aufgegessen.“ Auch der Wein ging aus, die Gläser reichten nicht – „wir sind da eben ganz unbedarft rangegangen“, schmunzelte die Chefin. Da die Schlangen an den Essensständen immer so lang waren, habe man Geduldsspiele gekauft und verteilt, damit das Warten etwas kurzweiliger wurde.