Affalterbach Von den Füenf, über Guildo Horn bis Andreas Kümmert

Die Highlights in diesem Sommer sind: Die Kult-Acappella-Gruppe Füenf singt Kriwanek „und eigene Welterfolge“ am 1. Juli. „Schrott und Hohn in Text und Ton“ sind garantiert. Am 6. Juli soll es einen Abend in Erinnerung an Paul Vincent mit seiner Musik in Bild und Ton geben.

Wenn Italo-Schwabe Heinrich Del Core loslegt, bleibt kein Auge trocken. „Alles halb so wild“ heißt es am 7. Juli. Das Musik-Duo Mrs. Greenbird begeisterte schon im vergangenen Sommer bei Traumwetter mit Humor und melodiösen Songs. Die beiden sympathischen Musiker aus Köln Sarah Nücken und Steffen Brückner sind mit ihrem Programm „The Squirrel and the Brontosaurus“ zu Gast am 14. Juli.

Guildo Horn betet das „Schlager Unser“ am 21. Juli. Der Beinahe-ESC-Teilnehmer Andreas Kümmert macht auf großer Akustik-Tour am 29. Juli Station auf dem Lemberg. Dale Wilde, Wendrsonn und Wommy Wonder sind Lokalmatadoren, die schon lange und immer gerne auf 7-Eichen vorbeischauen. Bei 40 Events an jedem Wochenende von Mai bis September dürfte für jeden Freiluft-Fan etwas dabei sein.