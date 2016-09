Affalterbach -

Es gibt Neuigkeiten beim SV Affalterbach: Chandela Apurvi verstärkt in der kommenden Saison den SVA in der 1. Bundesliga. Die 23-jährige Inderin soll dem Team auf Position eins helfen. Sie besetzt somit den dritten Ausländerposten bei den Affalterbacher Luftgewehrschützen. Trotz ihres jungen Alters bringt Chandela Apurvi schon reichlich internationale Erfahrung mit. Beim World Cup Finale 2015 in München wurde sie Zweite, und bei den Olympischen Spielen in Rio des Janeiro landete sie vor Kurzem auf Rang 34. In Affalterbach könnte man die Inderin am 15. und 16. Oktober zu sehen bekommen, denn dann findet der jährliche Heimwettkampf statt.

Während die Planungen bei den Luftgewehrschützen für die neue Saison in vollem Gange sind, holte Anja Maurer Silber bei den Deutschen Meisterschaften in München. Maurer, die in der kommenden Saison in der Verbandsliga sowie Bundesliga für den SV Affalterbach an den Start gehen wird, sicherte sich mit dem Luftgewehr mit 387 Ringen den zweiten Platz Deutsche Meisterin wurde Sabine Brogle aus Südbaden, die am Ende ebenfalls 387 Ringe aufweisen, sich den Titel aber aufgrund der besseren letzten Serie sichern konnte.

Die Deutsche Meisterschaft ist die zweitgrößte Breitensportveranstaltung nach dem Deutschen Turnfest.