Affalterbach Neubau: Bekenntnis zu Affalterbach

Stefan Hinner (SPD) und Hans Steidle (CDU) wiesen noch auf einen anderen Aspekt hin: „Unter dem Aspekt des Flächenverbrauchs ist es naheliegend, in die Höhe zu gehen“, meinten die beiden Räte übereinstimmend.

Ob es nicht Probleme geben könne, weil vor einiger Zeit ein Hotel abgelehnt worden sei, wollte Claudia Koch (ULA) wissen. Dies sei nicht der Fall, entgegneten mehrere Räte. Damals sei es nicht um die Höhe, sondern um die Stellplätze gegangen.

Damit das Ganze in jeder Hinsicht abgesichert ist, hat die Verwaltung vorab mit der Baurechtsbehörde besprochen, dass der Bebauungsplan „Bittenfelder Weg“ mittelfristig geändert wird, so dass größere Gebäudehöhen und gegebenenfalls andere Abweichungen vom derzeitigen Plan ohne Befreiungen möglich sein werden. Mittelfristig heiße in den nächsten Jahren, erklärte Döttinger. „Von den geänderten Maßen profitieren ja dann auch andere Firmen“, meinte Neuweiler.