Affalterbach Mit Begeisterung und jugendlicher Frische

Selten dürfte eine Kirche so fröhlich bestürmt worden sein, wie es am frühen Mittwochabend in Affalterbach geschehen ist. Hüpfend und ausgelassen springend eroberten sich nämlich die 57 Jugendlichen aus der südnorwegischen Gemeinde Vikersund ihren Chorraum. Die evangelische Kirche stand ein weiteres Mal Pate für die Begegnung mit Heggen-Gospel, die heuer zum zwölften Mal stattfand. Mag es am vorausgehenden Fußballspiel gelegen haben oder auch nicht: Die Sänger zündeten ihr mitreißendes Chorfeuerwerk vor nicht allzu dicht besetzten Reihen ab. Doch die anwesenden Zuhörer hatten ihren Spaß an der Choreografie und den temperamentvoll dargebotenen Liedern.