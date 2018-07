Affalterbach Haarspendetag stößt auf riesige Resonanz

Affalterbach - Als Sina Kindermann aus Affalterbach vor einem halben Jahr die Idee hatte, einen Haarspendetag zu organisieren und sie aus diesem Grund beim Verein Die Haarspender anfragte, hieß es: Sieben Spender sollten es sein, damit es sich lohnt. „Ich war dann froh, diese Zahl auch mithilfe meiner Familie zusammenzubekommen“, erinnert sich Sina Kindermann. Am vergangenen Wochenende ging der Aktionstag nun über die Bühne – und er stieß auf eine nicht geglaubte Resonanz: 35 Menschen kamen nach Stuttgart, um sich die Haare für den guten Zweck abschneiden zu lassen. Und weil weitere Gäste bereits abgeschnittene Zöpfe vorbeibrachten, zählten die Organisatorin sowie der Vereinsvorsitzende Thomas Möller am Ende 55 Haarspenden. Für den Verein mit Sitz in Österreich ist dies sogar Rekord – der hatte bei 49 Spenden gelegen.