Und die Stern-Mitarbeiter, die Beschäftigten anderer Unternehmen und Neugierige von außerhalb scheinen das neue Angebot gut anzunehmen. „Die Betreiber der Foodtrucks sind wirklich zufrieden“, so die Koordinatorin des Projekts. Die Nachfrage habe in den vergangenen vier Wochen immer mehr zugenommen, sodass die Anbieter schon auch mal ausverkauft waren. „Aber das wird sich einpendeln“, ist sich Lisa Titzmann sicher. Die Foodtrucks kommen regelmäßig an bestimmten Wochentagen beziehungsweise 14-tägig. Momentan ist der Montag noch frei, „da sind wir noch auf der Suche nach einem Angebot“, erklärt Lisa Titzmann.