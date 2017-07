Affalterbach Die „Außenministerin“ nimmt den Hut

Affalterbach - Es ist nicht das erste Mal, dass Bürgermeister Steffen Döttinger Christa Priester in einer Gemeinderatssitzung verabschiedet hat. Im Jahr 2014 ist sie als SPD-Rätin aus dem Gremium ausgeschieden. Der Partnerschaftsausschuss sei ihr aber so sehr am Herzen gelegen, dass sie damals diesem weiter als Vorsitzende vorstehen wollte, berichtete Steffen Döttinger in der Sitzung am Mittwoch. „Die Partnerschaften mit Téglás in Ungarn und Neuhausen in Sachsen wären nicht auf diesem Stand, wenn wir Sie nicht gehabt hätten“, sagte Döttinger, der sich für den unermüdlichen Einsatz und die persönlichen Begegnungen bei Christa Priester bedankte, die er als die „Außenministerin“ von Affalterbach bezeichnete.