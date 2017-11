Affalterbach Den Verkehrs-Puls des Dorfes gefühlt

Bei der Deutung der Zahlen war auch Bürgermeister Steffen Döttinger gerne behilflich: Der Zuwachs an der äußeren Marbacher Straße von 6500 Fahrzeugen als „DTV-Wert“ auf 7600 Fahrzeuge nach der aktuellen Zählung rechnete der Schultes etwa dem Ausweichverkehr zu, der von Erdmannhausen einen Schleichweg über die Felder, vorbei an der Erdmannhäuser Gärtnerei Gruber fähr. Der DTV-Wert am Ortseingang Richtung Winnenden zeigt zum Beispiel eine „erhebliche Verkehrszunahme“ von 10 850 Fahrzeugen auf aktuell 12 350 (2017). Claudia Koch, Unabhängige Liste Affalterbach, zog an diesem Abend als einzige aus der Verkehrserhebung einen anderen Schluss als der Rest des Gremiums. Während die Ratsrunde sonst geschlossen der Ortsentlastungsstraße das Wort redete, forderte Koch Maßnahmen auf höhrere politischer Ebene. Die sollten für „lärmreduzierte Fahrzeuge“ sorgen. ImOrt empfahl sie strenge Kontrollen der Begrenzung auf Tempo 30 . Das heizte die Emotionen in der Folge an. Sven Harder (SPD) meinte: „Jetzt ist ganz klar belegt, wer wo fährt. Es ist dringend notwendig, dass etwas passiert.“ Der Durchgangsverkehr könne problemlos um den Ort geleitet werden. Andreas Neuweiler (CDU) bezeichnete die Verkehrssituation dagegen „schlichtweg als katastrophal“. Wegen des Dauerstaus funktioniere auch der öffentliche Nahverkehr nicht mehr, monierte er. „Die Busse stehen ja im Stau.“

„Wenn wir das Problem nicht lösen, dann kriegen wir einen Kollaps, so der CDU-Rat drastisch. An Koch gewendet meinte er: „Ich verstehe Ihre Argmentation nicht, nach der großen Politik zu rufen.“ Sven Gunßer (CDU) lieferte sich dazu noch einen Schlagabtausch mit Bürgermeister Döttinger in Bezug auf die landwirtschaftlichen Flächen, die für die Ortsentlastungsstraße geopfert werden müssten. Döttinger warf den betroffenen Landwirten, die alle nur über Anwälte mit der Gemeinde kommmunizierten, dagegen eine Verweigerungshaltung vor. Hans Steidle (CDU) meinte, die Landwirte hätten genügend Chancen gehabt, sich einzubringen.