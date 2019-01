Affalterbach Beim „Häußi“ gehen die Lichter aus

Affalterbach - Jedes Kind in Affalterbach kennt den „Häußi“ der Häußermanns. Und viele der ehemaligen Kinder haben inzwischen selbst Kinder, die genauso gern in das Spielwarengeschäft in der Bogenstraße gehen wie sie selbst vor Jahren. Doch damit ist nun Schluss. Denn Ende Januar gehen die Lichter in dem Spielwarengeschäft endgültig aus. Johanna und Rudolf Häußermann, die das Geschäft vor über 40 Jahren gegründet und zu einer echten Institution im Ort ausgebaut haben, hören aus Altersgründen auf, und einen Nachfolger gibt es nicht.