Affalterbach AMG investiert zum Wohl der Mitarbeiter

In Zeiten, in denen in der Autoindustrie ein regelrechter Kampf um die besten Arbeitskräfte herrscht, will man in Affalterbach wie die Kommunen auch mit „weichen Standortfaktoren“ punkten. „Das Fitnessstudio war ein Wunsch unserer sportorientierten Belegschaft“, sagt Schiller, der sich selbst gern fit hält. Zum „Spirit“ der Marke AMG passe die „Dynamik und Performance“, die man mit modernsten Geräten erreichen will. Zudem könne man „bewusst auch eine Lücke im Tagesablauf nutzen, oder sich mit den Kollegen im Sportstudio verabreden“.

Das Ziel sei auch, so Schiller, die Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen besser zu vernetzen. Eine After-Work-Lounge auf der Dachterrasse biete die Möglichkeit, den Arbeitstag nach dem Fitnessprogramm ausklingen zu lassen.

Positiv könnte sich der „flexible Abfluss“ von Pendlern auswirken, wenn sich nicht alle gleich nach Arbeitsende ins Auto setzen. Ziel sei zwar nicht, dass die Mitarbeiter gar nicht mehr nach Hause wollen, „aber sie sollen den Tag so angenehm wie möglich hier verbringen“, beschreibt Schiller die „positive Mitarbeiterphilosophie“. Man tue auch in anderer Hinsicht viel, so kooperiere man mit der Gemeinde, um in den Kitas 16 Betreuungsplätze für Kinder von Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

Genaue Zahlen nennt der Geschäftsführer zwar nicht, aber der Neubau ist Teil des „strategischen Standort-Entwicklungsplans“, mit dem AMG ein klares Bekenntnis zu Affalterbach ablegen will. „Wir investieren in den nächsten Jahren mehrere Millionen, da es unser Ziel ist, alle Funktionen der Marke AMG an einem Standort zu bündeln.“ Auf dem ehemaligen Wiesheu-Gelände, das AMG erworben hat, sollen allmählich die Bereiche Brand und Marketing in neuen Gebäuden untergebracht wurden sowie Hallen für die Entwicklung, Prüfung und Test neuer Technologien entstehen. Auch für die hochmotorisierten Fahrzeuge gilt: „Die Technologieentwicklung geht weg vom reinen Benziner hin zur Hybridisierung und Elektrifizierung.“

In den 51 Jahren seines Bestehens ist AMG von der Garagenfirma zum Industriekomplex mit 1700 Mitarbeitern am Standort Affalterbach stetig gewachsen. „Mit dem Wachstum der Firma ist auch stets ein Wachstum der Gebäude verbunden“, sagt Schiller, der – seinem guten schwäbischen Namen verpflichtet – auch der Überzeugung ist: „Wenn der Nachbar sein Stückle verkauft, dann muss man halt zuschlagen.“