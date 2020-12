Zypern Picknick in der Geisterstadt

Dabei will Erdogan inzwischen sogar entdeckt haben, dass Varosha sowieso schon immer türkisch war. 1571 hätten die Osmanen die Stadt von den Venezianern erobert, seitdem sei sie türkisch. Aus dieser Zeit hätten türkische Zyprioten – vor allem türkisch-muslimische Stiftungen – noch eine „Alteigentümerschaft“ an Immobilien in Varosha. „Die wahren Besitzer dieses Ortes sind eigentlich bekannt und nun wartet dieser Ort auf den Tag, an dem er seine wahren Besitzer treffen wird“, zündelt er. Folgerichtig besuchte er gemeinsam mit Tatar am 15. November, dem 37. Jahrestag der Gründung der Türkischen Republik Nordzypern das Städtchen zum Picknick. Sein Land werde in der Varosha-Frage ein weiteres Mal auf die Seite derer in der Welt stehen, denen ihre Rechte verweigert würden.

Wissenschaftler: Erschwerte Lösung des Zypernkonflikts

Dabei verletzt Erdogan in Varosha das Völkerrecht, sagt der Wissenschaftliche Dienst in einem gerade veröffentlichten Aufsatz: Die Öffnung und Besiedlung Varoshas durch die Türkei beschreite „einen nur an türkischen Interessen orientierten Weg – im Gegensatz zu der vom Sicherheitsrat vorgezeichneten und immer wieder angemahnten Unterstellung der Stadt unter die internationale Verwaltung“ der Vereinten Nationen. Zudem erschwere die Öffnung Varoshas die Lösung der Zypernfrage durch Verhandlungen Rahmen des UN-geführten Friedensprozesses, analysieren die Politologen und Völkerrechtler des Parlamentes. Denn: bereits der offene Strand schaffe Fakten, der „eine weitere türkisch-nordzyprische Besiedlung der ‚Geisterstadt‘ Varosha zwangsläufig nach sich ziehen“ werde. Souvenirläden, Restaurants würden zwangsläufig öffnen, Liegestühle vermietet, Toiletten gebaut.

Erdogan, klagt die außenpolitische Sprecherin der Linken, Sevim Dagdelen an, „treibt die Spaltung der Mittelmeerinsel voran“. Diese, wie auch weitere dauerhafte Provokationen und Kriegsdrohungen des türkischen Präsidenten, dürften nicht folgenlos bleiben, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende mit Verweis auf die Wissenschaftler des Parlaments. Die Bundesregierung müsse ein umfassendes Waffenembargo und den Stopp von Finanzhilfen einleiten.

Auf die milden Dezember-Sanktionen hat Erdogan am vergangenen Freitag reagiert. In einem Videotelefonat mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beteuerte er, seine Beziehungen zur EU erneuern zu wollen. Der Deutschen dankte er für ihre Bemühungen um die Beziehungen zwischen der Türkei und der Union. Und lobte die positiven Entwicklungen auf dem letzten EU-Gipfel.