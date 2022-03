Zwist in Pleidelsheim Gemeinderäte machen ihrem Ärger Luft

Ordentlich Kritik hagelte am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats auf die Verwaltung sowie die Vertreter vom Institut für Naturschutz und Fachplanungen (INA) sowie des Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) nieder – was am Ende zu einer mehr als eineinhalbstündigen Diskussion und vielen Rechtfertigungen führte. Denn das Vorgehen beim Thema Biotopverbundplanung schmeckt dem Gremium so gar nicht. Vor allem, dass ein Projekt bereits umgesetzt wurde, bevor der Gemeinderat die Planungen überhaupt in Papierform auf dem Tisch liegen hatte. Rund 50 Bäume waren nahe dem Wasserkraftwerk in Pleidelsheim gefällt worden. Ein Eingriff, der bei großen Teilen der Fraktionen nur Kopfschütteln und Groll auslöste.