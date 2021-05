Zwischenfall in Belarus EU-Spitzen verurteilen Flugzeug-Umleitung

An Bord der Maschine soll der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch gewesen sein, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna in Minsk festgenommen wurde. Das Flugzeug war auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen).

Die Fluglinie Ryanair hat unterdessen bestätigt, dass einer ihrer Flieger auf dem Weg von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius nach Belaraus umgeleitet worden ist. Die Besatzung des Fluges sei von belarussischer Seite über eine mögliche Sicherheitsbedrohung an Bord in Kenntnis gesetzt und angewiesen worden, zum nächstgelegenen Flughafen in Minsk zu fliegen, teilte die Airline am Sonntag auf Anfrage der dpa mit.

Die Maschine sei sicher gelandet und die Passagiere seien von Bord gegangen, während die lokalen Behörden Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt hätten. Dabei sei nichts Ungewöhnliches gefunden worden. Nach Angaben des belarussischen Menschenrechtszentrums Wesna hatte sich der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch an Bord befunden, er wurde demnach festgenommen. Dazu machte Ryanair keine Angaben.