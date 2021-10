Zwischenfall auf der A81 Mercedes-Fahrer beschädigt Skoda mit Tritten und Schlägen

Mundelsheim - Mit bloßen Händen – und Füßen – verursachte der Fahrer eines schwarzen Mercedes am Dienstagmorgen Schäden in Höhe von rund 4000 Euro an einem Skoda. Der Fahrer des Skodas war kurz nach 5 Uhr auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Würzburg unterwegs, als er einen auf der Mittelspur fahrenden Mercedes AMG überholen wollte. Dazu wechselte der 29-jährige Fahrer des Skodas auf die linke Spur und beschleunigte sein Fahrzeug. Der Mercedes-Fahrer wollte dies wohl nicht auf sich sitzen lassen und beschleunigte ebenfalls. Der Skoda-Fahrer brach nach zwei gescheiterten Anläufen den Überholversuch ab und ließ sich zurückfallen. Daraufhin ordnete sich der Fahrer des Mercedes vor dem Skoda ein und bremste diesen mehrfach aus.