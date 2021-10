Hoher Porsche-Gewinn Porsche legt kräftig zu

Der Absatz hat zugelegt

Seit Jahresbeginn hat Porsche weltweit 217 198 Fahrzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Das sind 13 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Ohne die Chipkrise hätte der Sportwagenhersteller den Angaben noch mehr Fahrzeuge verkaufen können. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, heißt es. Insbesondere der vollelektrische Sportwagen Taycan verzeichne stetig steigende Verkaufszahlen. In den ersten neun Monaten wurden 28 640 der Fahrzeuge ausgeliefert.