Zwischenbilanz in der Bezirksliga Enz-Murr Die SKV-Zweite ist bislang voll auf Aufstiegskurs

Das Ziel Aufstieg hatten die Oberstenfelder vor der Saison nur intern ausgegeben. „Wir wollten nicht zu viel Druck aufbauen. Aber bislang sind wir ja auf einem guten Weg. Wir sind sehr ausgeglichen besetzt, jeder ist ersetzbar“, findet Weiberle. Gerade Letzteres sieht auch Manuel Koch so, der erst zuletzt gegen die HABO SG II wieder elf Tore erzielte: „Mal mache ich viele Tore, dann Edgar Gneiding oder Tobias Deuring oder ein anderer – der Gegner kann sich nicht auf einzelne Spieler einstellen.“ Die Mischung aus Spaß und Qualität sieht Koch als einen weiteren wichtigen Aspekt: „Wir sind alles Kumpels, haben zum Großteil schon in der Jugend zusammen gespielt und machen auch privat viel zusammen. Da geht man einfach gerne ins Training. Aber wir haben eben auch alle Bock aufs Gewinnen.“ Und Weiberle hat beobachtet, „dass mancher jetzt fast noch mehr Einsatz zeigt, als in den Zeiten, als er zuletzt in der ersten Mannschaft gespielt hat“. Sollte es mit dem Aufstieg klappen, so wird die Mannschaft übrigens weitgehend zusammen bleiben. „Wir haben das schon besprochen. Aber klar ist auch, dass wir den Trainingsumfang dann nicht wieder erhöhen, es bleibt bei zweimal pro Woche. Wir müssen die Spiele also dann über die handballerische Qualität gewinnen und werden den Gegner sicher nicht aus den Socken laufen“, erklärt Weiberle.