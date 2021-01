Oberstenfeld-Prevorst/Spiegelberg - Schwer verletzt worden ist ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der K 1820 zwischen Prevorst und Spiegelberg. Der junge Mann überholte vor einer Rechtskurve trotz Gegenverkehrs einen vorausfahrenden Mercedes. Er konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit einem entgegengekommenen VW Golf zusammen. Das Motorrad schleuderte nach diesem Aufprall noch gegen den Mercedes. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Personen in den Autos blieben beim Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 10 000 Euro.