Zwischen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord Unfall mit drei Fahrzeugen

Freiberg - Am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, befuhren eine 20-jährige Fahrerin eines Opel und ein 59-jähriger Fahrer eines Mercedes die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Nach derzeitigem Stand verlor die Fahrerin des Opels, welche sich auf der rechten Spur befand, zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in der Folge gegen den Mercedes des 59-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der mittleren Spur fuhr.