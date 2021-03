Zwischen Murr und Marbach Ausgebremst und zusammengestoßen

Überholversuch trotz durchgezogener Mittellinie

Als der 55-Jährige trotz durchgezogener Mittellinie überholten wollte, habe der 53-Jährige ihn daran gehindert. Letztlich kam es zu einem seitlichen Zusammenprall zwischen den beiden Autos. Die Männer hielten daauf auf Höhe der Abzweigung in Richtung Benningen an und alarmierten die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1600 Euro. red