Zwischen Murr und Benningen Schwerer Unfall mit Vollsperrung

Murr/Benningen - Ein schwerer Unfall hat am späten Mittwochvormittag für eine Vollsperrung und lange Staus auf der L 1100 zwischen Murr und Benningen gesorgt. Gegen 11.15 Uhr war kurz vor der Kreuzung mit der L 1138 nach Benningen ein Pkw von Fahrbahn in Gegenverkehr abgekommen. Er prallte dort frontal auf einen entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer des Pkw wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die L 1100 ist in diesem Bereich derzeit noch voll gesperrt, da zudem einem im Stau stehenden Fahrzeug der Motor geplatzt ist.