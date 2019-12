Zwischen Marbach und Affalterbach Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Erdmannhausen - Heftig gekracht hat es am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Landesstraße zwischen Marbach und Affalterbach. Eine 54-Jährige, die mit ihrem Renault von den Lemberghöfen kam, wollte dabei nach Angaben der Polizei die L 1127 überqueren, um auf dem ausgebauten Feldweg nach Erdmannhausen weiterzufahren. Dabei übersah sie einen aus Affalterbach kommenden VW, dessen 36-jähriger Fahrer nicht mehr bremsen konnte und dem Renault in die Seite fuhr. Der Renault, der die Landesstraße überqueren wollte, kippte dadurch auf die Seite. Dabei stieß das Auto auch noch mit einem Mercedes zusammen, dessen 74-jähriger Fahrer aus Richtung Erdmannhausen gekommen war und an der Kreuzung stand.