Unter erheblichem Drogeneinfluss hat ein 37-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Rechtskurve zwischen Kleinaspach und Oberstenfeld einen Unfall gebaut. Schon zuvor hatte ein anderer Autofahrer gegen drei Uhr über Notruf die Polizei alarmiert, weil ihm ein schwarzer VW Golf mit unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem polizeibekannten Fahrer nicht nur dessen Drogenkonsum fest, sondern auch, dass er unerlaubt mit dem Auto seines Bekannten unterwegs war. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht - der war ihm bereits im Sommer für neun Monate entzogen worden. Der sehr aggressive und uneinsichtige Fahrer wurde festgenommen und zur Blutentnahme in ein nahes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.