Zwischen Kirchberg und Burgstetten Ein Brückenbau im sensiblen Gebiet

Spaziergänger durch das wildromantische Buchenbachtal stoßen irgendwann auf die abgesperrte Baustelle. So auch ein Leser aus Affalterbach, der sich wundert, warum die Baustelle in den vergangenen Wochen vergleichsweise große Dimensionen angenommen hat. „Da ist ein riesiger Raupenkran aufgestellt worden, und dafür wurde ein richtiger Berg aufgeschüttet – da ist nicht viel von Artenschutz im Naturschutzgebiet zu erkennen“, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Außerdem sei das Bett des Buchenbachs verrohrt worden. Er habe den Eindruck, dass die Belange des Naturschutzes an der Baustelle nicht ernsthaft verfolgt würden.