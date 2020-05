Zwischen Horrheim und Hohenhaslach Auto gerät in den Gegenverkehr

Sachsenheim - Am Donnerstag kam es gegen 17.15 Uhr auf der L1106 zwischen Horrheim und Hohenhaslach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines VW befuhr die Strecke in Richtung Hohenhaslach, als er in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Als er sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, übersteuerte es und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Fiat eines 57-Jährigen zusammen, wurde abgewiesen und kollidierte im Anschluss mit einem ebenfalls entgegenkommenden Ford eines 37-Jährigen.