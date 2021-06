Zwischen Hetze und Herzchen Wie ARD/ZDF mit Pöblern im Netz umgehen

"Es gibt eine kleine Minderheit, die pöbelt und hetzt", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur. "Dann zeigen wir klare Kante. In wenigen Fällen müssen wir User verwarnen oder gar sperren und Kommentare löschen, wenn rote Linien überschritten werden." Vor allem wenn Frauen am Mikrofon sind, wird Social Media manches Mal zum asozialen Medium. Kritisiert wird in erster Linie ZDF-Reporterin Claudia Neumann.