Zwischen Backnang und Erdmannhausen 18-Jährige wird in S-Bahn sexuell belästigt

Backnang/Erdmannhausen - Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 23.10 Uhr in einer S-Bahn zwischen Backnang und Erdmannhausen eine 18-Jährige sexuell belästigt. Nach derzeitigen Informationen sprach er die junge Frau offenbar bereits am Bahnhof in Backnang an und stieg kurz darauf in dieselbe S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart.